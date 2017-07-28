Пожежа на заправці в Коломиї: деталі та офіційні коментарі. ВІДЕО

27 липня ввечері, після 21 години рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Коломиї на проспекті Грушевського. Там знаходиться автомобільна заправка ТзОВ “Авто-драйв”.

Як з’ясувалося, горіла покрівля над приміщенням автомобільної мийки, яка діє на території цієї АЗС. Загальна площа, де пошився вогонь 180 м кв, кажуть рятувальники. Гасили пожежу більше години, а далі слідкували, щоб вогонь не відновився та не поширився на заправку, де розташовані ємності з паливно-мастильними матеріалами, повідомляє НТК.

До ліквідації залучили 37 фахівців особового складу на 9 одиницях техніки.

На місці працювали правоохоронці. Слідчо-оперативна група вилучила частину електропроводки, поліцейські оглядали резервуари, територію заправки та мийки.

Тепер експертиза має з’ясувати деталі.

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Наразі, ні пожежники, ні поліція остаточну причину пожежі не називають, але начальник поліції версію умисного підпалу відкидає.

На пожежі отримали термічні опіки верхніх кінцівок двоє людей – 1962 р.н. та 1961 р.н.

Потерпілих госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні.

На місці були також газовики, медики, представники влади, працювали і патрульні. Вони регулювали рух транспорту на кільці. А ще слідкували за людьми. Бо охочих подивитися на пожежу зібралося кілька сотень.

Серед них є і мешканці сусідніх будинків, які бачили пожежу від початку.

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