Потяг “Київ – Перемишль” потрапив у ДТП у Польщі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 21 листопада, о 13:20 унаслідок пошкодження кузова вагона швидкісного поїзда екскаватором, який проводив ремонтні роботи поблизу залізничної колії та потрапив в габарит рухомого складу.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Швидкісний поїзд № 705 Київ – Перемишль зупинився на станції Медика. Польською стороною прийняті заходи щодо доставки пасажирів автобусами до Перемишля.

Через ДТП пасажирів поїзда № 705 Київ – Перемишль пересаджено в поїзд № 716.За маршрутом швидкісного поїзда № 716 зі Львова надано підмінний поїзд Львівської залізниці, який прослідує зі Львова до Києва діючим розкладом.