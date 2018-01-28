Померла прикарпатка, яка випала з вікна 5-го поверху. ФОТО

Медикам не вдалося врятувати життя жінки, яка днями випала з вікна багатоповерхівки у Франківську.
Про це йдеться на сторінці загиблої у соцмережі, пише Фіртка.
Наразі правоохорнці ще встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, що жінка 24 січня випала з вікна 5-го поверху на вулиці Набережній ім. В. Стефаника. Відомо, що вона мешкала з 24-річним молодиком. Між ними неодноразово виникали конфлікти.
Після падіння потерпіла отримала важкі травми та знаходилася у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні.