Померла прикарпатка, яка випала з вікна 5-го поверху. ФОТО

Медикам не вдалося врятувати життя жінки, яка днями випала з вікна багатоповерхівки у Франківську.

Про це йдеться на сторінці загиблої у соцмережі, пише Фіртка.

Наразі правоохорнці ще встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що жінка 24 січня випала з вікна 5-го поверху на вулиці Набережній ім. В. Стефаника. Відомо, що вона мешкала з 24-річним молодиком. Між ними неодноразово виникали конфлікти.

Після падіння потерпіла отримала важкі травми та знаходилася у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні.