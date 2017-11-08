Поліція розповіла подробиці нападу на дев’ятирічну дівчинку на Прикарпатті. ФОТО

Як повідомляли, на Прикарпатті чоловік намагався зґвалтувати дев’ятирічну дівчинку.

Поліція розповіла подробиці нападу на школярку, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Дев’ятирічна дівчинка йшла зі школи по залізничній колії. Неподалік її додому на школярку напав невідомий чоловік, який вчинив задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом і заволодів мобільним телефоном дитини.

Після чого, дівчинка самотужки змогла вирватись від зловмисника, побігла додому та розказала про все своїй матері, яка відразу ж зателефонувала до поліції.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Калуського відділу поліції та проведеними пошуковими заходами правоохоронці встановили особу нападника, 28-річного жителя Рожнятівщини, та затримали його неподалік місця скоєння кримінального правопорушення.

Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З потерпілою дівчинкою спілкуються психологи.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Нижньому Вербіжі на Коломийщині молодий чоловік у білий день зґвалтував 11-річну дівчинку.