На Прикарпатті чоловік намагався зґвалтувати дев’ятирічну дівчинку

Наразі відомо, що дитина близько 14.00 поверталася додому через колію у районі вулиці Долинської. За нею йшов невідомий чоловік, який раптово напав на дівчинку.

Чоловік штовхнув дитину з колії на узбіччя, відібрав у неї телефон та почав зривати одяг. Крик дівчинки, ймовірно, відволік нападника. Відтак, перелякана дитина почала тікати. Вдома вона розповіла, що з нею трапилось. Тож на місце негайно викликали поліцію.

Надвечір особу нападника було встановлено, а його самого затримано. Наразі відомо, що чоловікові 29 років. Подробиці справи з’ясовують.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Нижньому Вербіжі на Коломийщині молодий чоловік у білий день зґвалтував 11-річну дівчинку.