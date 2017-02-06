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Похолодання, сильний сніг та вітер: на Прикарпаття насувається штормова погода

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Завтра на Прикарпатті очікується сильний сніг, посилення східного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Сьогодні у другій половині дня та впродовж 7 лютого на ріках області збережеться небезпека утворення нових та посилення вже iснуючих заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, мiсцями до небезпечних вiдмiток. 0810 лютого, у зв’язку з похолоданням, очiкується стабiлiзацiя рiвневого режиму та поновлення (посилення) льодоутворювальних процесiв.

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Також 6-7 лютого, в зв’язку з хуртовиною та снігопадами, у горах області очікується ІІІ (підвищений) ступінь лавинної небезпеки.

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