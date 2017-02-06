В Україну йдуть похолодання і снігопади

У вівторок, 7 лютого, в Україні очікується похолодання до 10-15 градусів морозу, обумовлене надходженням мас холодного арктичного повітря, а також снігопади і хуртовини.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Так, протягом найближчої доби очікується зниження температури в більшості областей до 10-15° морозу. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині – до 17-22° морозу, в західних областях – 3-8° морозу.

На більшій частині території країни, крім півночі Лівобережжя, вночі невеликий, вранці та вдень помірний сніг, на Прикарпатті та центральних областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети.

На крайньому півдні та Закарпатті мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь, туман. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у західних, центральних областях і південній частині пориви 15-20 м/с.

У Києві очікується зниження температури протягом доби до 10-12° морозу. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

У середу, 8 лютого, вночі на Правобережжі очікується сніг, місцями заметіль, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській областях сильний сніг, на півдні країни і на Закарпатті сніг, місцями з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, вдень послаблення опадів. На решті території – без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі опуститься до 11-17° морозу, у Полтавській і Кіровоградській областях 15-20°, вдень 8-13° морозу, в східних, Чернігівській та Сумській областях 21-27° морозу, вдень 11-16° нижче нуля.

У південних та прикарпатських областях вночі 4-10°, вдень 0-6° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі та вдень від 5° морозу до 1° тепла.

У Києві 8 лютого вночі помірний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі – 13-15°, вдень -11-13° морозу.

В Україні оголошено штормове попередження через сильні снігопади.