Подробиці нічного вибуху біля торгового центру на Франківщині

Як повідомляли, у ніч на 24 листопада, близько 01:30 на вулиці Хоткевича в Івано-Франківську, біля одного з магазинів, стався вибух, поранення отримала одна людина.

За словами свідків, поряд із магазином стояла компанія з трьох чоловіків, попри яку йшов невідомий з підозрілим предметом у руці, що візуально нагадував гранату, повідомляє Галка.

Між особами стався конфлікт, за наразі нез’ясованих обставин стався вибух.

Двоє чоловіків та власник гранати утікли з місця сутички, а третій отримав осколкові поранення гомілки. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу, інформує прес-служба поліції.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка мала з собою вибухівку. Причина сутички також невідома, тому що потерпілий не дає ніяких свідчень. До того ж, він був нетверезим.

По даному факту розпочато кримінальне провадження.