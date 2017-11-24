На Франківщині біля торгового центру стався вибух – постраждав чоловік

Біля торговельного центру “Гермес”, що на вулиці Хоткевича, 65 в Івано-Франківську, вночі пролунав вибух.

Про це повідомив очевидець події в оперативному чаті спільноти Auto Life у Telegram о 1:56, пише Місто.

“На місці працює поліція та швидка допомога. Відомо про одного постраждалого”, – написав користувач Vanya Vanya.

Однак, за інформацією джерел МІСТА, о 2:00 ночі біля ТЦ вибухнула граната. На місці знайшли чеку від гранати РГД-5. Постраждалий – місцевий житель 1986 р. н.

Зі слів продавців магазину “Апетит”, між кількома людьми біля магазину була сварка, а вже через пару хвилин вони почули вибух, – розповів попередню інформацію прес-секретар патрульної поліції Франківська Микола Гурак.

Він додав, що по прибуттю виявили чоловіка з осколковим пораненням лівої ноги. Йому надали домедичну допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.

Місце події огороджено.

За словами Гурака, під час огляду місця події виявили рештки (чеку) від ручної гранати РГД-5. Потерпілого госпіталізували в лікарню на вул. Матейка. На місці працює СОГ.

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