Підприємці “синього ринку” продовжують штурмувати Коломийську міську раду. ФОТО

У четвер, 22 лютого, відбулось засідання 30 сесії Коломийської міської ради, на яке прийшли десятки підприємців “синього ринку”.

Підприємці на засіданні вимагали, щоб на повторне голосування винесли питання щодо договору оренди з агрофірмою “Прут”, яка облаштувала ринок у середмісті.

Адже, як зауважили активісти, відмова у продовженні оренди передбачає втрату більше трьохсот робочих місць.

Нагадаємо, Коломийська міська рада відмовила агрофірмі «Прут» у продовженні договору оренди для облаштування та діяльності ринку, що викликало обурення орендарів торгових точок.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що натомість “критого” ринку планують створити парковку.

Однак на засіданні повідомили, що торговий центр, який будують поблизу, не розміщуватиме паркінг на місці нині існуючого ринку, а матиме стоянку для автівок на внутрішній території власне торгового центру.

Наразі немає офіційного повідомлення щодо того, хто будуватиме та інвестуватиме парковку на місці “синього ринку”.