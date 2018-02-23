Підприємці “синього” ринку прийшли на сесію міської ради. ВІДЕО

Підприємці критого синього ринку “Прут” продовжують відстоювати свої інтереси.

Нагадаємо, влада озвучила інформацію про те, що на місці теперішнього ринку має бути парковка. Люди проти.

Кажуть, це позбавить їх робочих місць і заробітку. Тому прийшли на сесію Коломийської міської ради, щоб їх вислухали депутати.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.



Нагадаємо, Коломийська міська рада відмовила агрофірмі “Прут” у продовженні договору оренди для облаштування та діяльності ринку.

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