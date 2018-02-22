Розпочалася 30 сесія Коломийської міської ради. ПРЯМИЙ ЕФІР

Як повідомлялося, о 10.00 розпочалася 30 сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.

Нагадаємо порядок денний сьогоднішньої сесії:

Порядок денний:

1. Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м./Коломиї на 2018-2020 роки;

2. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік;

3. Про внесення змін до Програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та Положення про громадський бюджет міста Коломиї в новій редакції;

4. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану території по вулиці Богдана Хмельницького, 141;

5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 “Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї”;

6. Про встановлення мораторію на доповнення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Коломия новими тимчасовими спорудами;

7. Про затвердження міської цільової програми “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на 2018-2020 рік;

8. Про затвердження довгострокової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м. Коломиї на 2018-2022 роки;

9. Про реорганізацію Комунального закладу Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

10. Про продовження договору оренди частини нежитлового приміщення по вул. Гнатюка, 27;

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 “Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки”;

12. Про визначення видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до покарання у виді громадських робіт;

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів в м. Коломиї на 2018 рік;

14. Про затвердження статуту комунального підприємства “Коломияводоканал” у новій редакції;

15. Про затвердження статуту комунального підприємства “Житлоінфоцентр” у новій редакції;

16. Про звільнення комунального під-приємства “Житлоінфоцентр” від сплати частини чистого прибутку (доходу);

17. Про продовження договору оренди від 01.08.2017р. №53 на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 17;

18. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Драгоманова, 3в;

19. Про надання згоди комунальному підприємству “Полігон Екологія” на списання основних засобів

20. Про затвердження Статуту комунального підприємства “Коломийська міська ритуальна служба” у новій редакції;

Земельні питання;

Різне