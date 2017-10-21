Петро Лесів – новий керівник Коломийської ЦРЛ. Що про це думають його колеги та влада?

Коломийська ЦРЛ отримала нового очільника. Ним став 61-річний Петро Лесів. Він виконував обов’язки головного лікаря після того, як попередній керівник Ірина Садов’як очолила ОХМАТДИТ у Києві. До цього він працював її заступником. Раніше займав посаду головного лікаря Коломийської дитячої лікарні.

“Дзеркало Коломиї” спитало медиків їхню фахову думку про це призначення, а також представників влади – про мотивацію призначення Петра Лесіва на головну посаду коломийської медицини.

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Ірина Садов’як, головний лікар “Охматдиту”: Призначення Петра Лесіва – це хороше рішення. Він знає все про систему охорони здоров’я, знає, як вона має працювати і чудово орієнтується в тому, куди цю галузь вести в умовах медичної реформи. Головне – він не боїться змін і готовий брати на себе відповідальність.

Не можу оминути і його суто людських якостей. Це дуже порядна та чесна людина, і я без жодного перебільшення скажу, що таких у нас час небагато.

Володимир Мельничук, головний лікар Коломийського міського центру первинної медицини: Я вітаю призначення Петра Лесіва, оскільки це людина команди організаторів ЦРЛ з великим організаційним досвідом і добрим баченням перспектив ЦРЛ. Одним з його досягнень є структура сьогоднішньої дитячої лікарні, оскільки за його ідеї втілилось в життя дитяче хірургічне відділення, яке і нині працює. Тому побажаю наснаги і терпіння в роботі головного керівника.

Володимир Федоришин, головний лікар КЗ “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни”: Петра Лесіва я знаю як хорошого фахівця та досвідченого, спокійного і врівноваженого управлінця. Саме за його каденції головного лікаря дитячої лікарні там було створено відділ хірургії. Це його ініціатива і, як на мене, важливе досягнення.

Вважаю, що його основним завданням на посаді головного лікаря буде переформатувати Коломийську ЦРЛ у новий заклад, у комунальне некомерційне підприємство, як це й передбачає медична реформа.

Любомир Глушков, голова Коломийської РДА: Як ви знаєте, Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення передати майно ЦРЛ у власність районної ради. На наступній сесії районної ради це майно будуть приймати. Пізніше депутати мають розробити новий статут і прийняти нову процедуру призначення головного лікаря. Як бачите, Коломийська ЦРЛ зараз проходить період змін. От поки вони відбуватимуться – на час перехідного періоду – я вирішив призначити керівником закладу людину, яка відома в колективі і яка виконувала обов’язки головного лікаря після звільнення Ірини Садов’як.

Нагадаємо, 10 жовтня медикам Коломийщини представили нового головного лікаря центральної районної лікарні Петра Лесіва.