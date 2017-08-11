Ірина Садов’як – очільниця ОХМАТДИТУ: перше інтерв’ю. ВІДЕО

До нового керівника багато-хто ставиться скептично, але сама вона сповнена енергії.

Колективу однієї з найбільших національних дитячих лікарень представили нового керівника. Це перший випадок, коли на таку посаду “Охматдит” отримав нового керівника через прозорий конкурс.

Попередній очільник ОХМАТДИТУ займав свою посаду 13 років.

Ірина Садов’як у перший день на новому місці роботи критикує велике полотно в кабінеті керівника, котре називає “дорогим соцреалізмом”, і шукає інтернет.

Лікарка з Коломиї обійшла 7 своїх конкурентів – на рідному Прикарпатті вона очолювала районну лікарню, мала зарплату в 12 тисяч гривень, квартиру у 82 квадратних метри та 12 соток землі.

Машини, твердить, не має, а розміру зарплати на новій роботі – не знає.



Опоненти їй закидають брак досвіду – мовляв, керувати провінційною лікарнею не те саме, що очолювати клініку національного масштабу.

Утім, без скандалів це до Садов’як не вдавалося нікому – останній виник через прострочені ліки на десятки тисячі гривень. Новий керівник каже, що покласти цьому край може відкритий електронний реєстр медикаментів.

Колективу пані Садов’як зізнається, що жодного дня не працювала лікарем, із медичною освітою обіймала лише управлінські посади.

Її одразу питають про збільшення фінансування ОХМАДИТУ.

Бюджет ОХМАТДИТУ – 350 мільйонів гривень на рік. Він найбільший серед усіх дитячих лікарень України.

Нова очільниця переконана, що його треба не збільшувати, а контролювати. Це вона і вважає основним своїм обов’язком.

А головним викликом для Садов’як стане завершення довгобуду часів Януковича – корпусу, де зможуть робити сучасні онкологічні операції.

Темп новій очільниці завдали неабиякий – відкриття нового корпусу, яке раніше відкладали 7 разів, призначили на листопад.