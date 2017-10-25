Перепис населення запланований на 2020 рік та обійдеться Україні у 2 млрд грн

Перепис населення запланований на 2020 рік та обійдеться Україні у 2 млрд...

Всеукраїнський перепис населення, який запланований на 2020 рік, коштуватиме не менше, як 2 млрд гривень.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, інформують Факти.

Ще у квітні він називав вдвічі меншу суму. Кошти, каже, передусім направлять для роботи людей, які ходитимуть помешканнями. Крім того, за словами міністра, хотілося б аби у вік цифрових технологій ці люди використовували комп’ютери, а не ходили з пачками паперу.

Нагадаємо, перепис населення незалежної України робили лише раз – у грудні 2001 року. Згідно з результатами тоді нас було 48,5 млн.

Зазвичай перепис роблять раз на 10 років. Однак його кілька разів відкладали.

Такий облік людей дозволяє отримати повну картину рівня і якості їхнього життя та зрозуміти, як розвивати країну.

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