Переможниця проекту “Модель XL” Марія Павлюк з Франківщини розповіла про родину і плани на майбутнє. ВІДЕО

Переможниця проекту “Модель XL” Марія Павлюк з Франківщини розповіла про родину і...

Як повідомлялося, у революційного проекті “Модель XL” перемогла Марія Павлюк з Івано-Франківська.

Марія – молода матуся з Івано-Франківська, яка не побоялася кинути виклик своєму звичайному життю і пішла здобувати перемогу на телевізійному шоу.

На першому ж кастингу вона обійшла більше 2-х тисяч дівчат і у кожному випуску програми переступала власну сором’язливість та приймала нові виклики.

Про залаштунки шоу “Модель XL”, про родину та плани на майбутнє прикарпатка розповіла у студії “Сніданку з 1+1” .



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