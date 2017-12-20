Переможниця проекту “Модель XL” Марія Павлюк з Франківщини розповіла про родину і плани на майбутнє. ВІДЕО

Як повідомлялося, у революційного проекті “Модель XL” перемогла Марія Павлюк з Івано-Франківська.
Марія – молода матуся з Івано-Франківська, яка не побоялася кинути виклик своєму звичайному життю і пішла здобувати перемогу на телевізійному шоу.
На першому ж кастингу вона обійшла більше 2-х тисяч дівчат і у кожному випуску програми переступала власну сором’язливість та приймала нові виклики.
Про залаштунки шоу “Модель XL”, про родину та плани на майбутнє прикарпатка розповіла у студії “Сніданку з 1+1” .
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