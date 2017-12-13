Модель XL з Прикарпаття пройшла у фінал проекту. ФОТО+ВІДЕО

12 грудня, вийшов сьомий випуск програми “Модель XL”. Жителька Івано-Франківська Марія Павлюк успішно пройшла випробування та потрапила у фінал проекту.

Першим завданням дівчат була фотосесія у стилі “ню”, а останнім випробовуванням став показ в українських народних вбраннях. Учасниці перевтілилися у лісових мавок та, граючи свою роль у театралізованій постановці, дефілювали босоніж серед столітніх дубів у нічному лісі, пише МІСТО.

За результатами випробувань, журі проекту повинні відправити додому одну учасницю. Проте Марія Павлюк додому не поїхала. Красуня стала фіналісткою проекту. Відтак, три моделі отримали квиток до фіналу.

Нагадаємо, за перемогу в конкурсі змагається 22-річна Марія Павлюк з Івано-Франківська. Дівчина на кастинг приїхала з чоловіком, який підтримав її бажання будувати кар’єру моделі.