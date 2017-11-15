Прикарпатка увійшла в десятку учасниць шоу “Модель XL”. ВІДЕО

Раніше повідомлялося, що прикарпатка потрапила до 30-ти найкращих учасниць шоу “Модель XL”.

У вівторок, 14 листопада, вийшов третій випуск програми. У ньому пишнотілі красуні мали долати різні випробування, пише Галка.

Першим завданням для дівчат стала фотосесія в образах представників шести професій. Другим – танець у стилі вог, в якому конкурентки попарно зіткнулися у батлі. Третім – дефіле у японському стилі, під час якого дівчата йшли подіумом попарно, демонструючи складні вбрання та оминаючи вази.

Журі з-поміж тридцятки дівчат обрали лише десять, які знімуться у наступних випусках шоу. Серед них – 22-річна Марія Павлюк з Івано-Франківська.