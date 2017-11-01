Прикарпатка потрапила до 30-ти найкращих учасниць шоу “Модель XL”. ВІДЕО

Молода мама Марія Павлюк з Івано-Франківська пройшла відбір шоу “Модель XL”, який стартував на каналі “1+1″.

Серед сотні пишнотілих красунь, які прийшли на кастинг реаліті-шоу “Модель XL”, обрали 30 найяскравіших дівчат. Головні критерії: зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, фігура у формі пісочного годинника та впевненість у собі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Перше випробування на кастингу – дівчата повинні були позувати та пройтися по подіуму в купальнику.

Його успішно пройшла 22-річна прикарпатка Марія Павлюк.

Її чоловік Віталій приїхав разом з нею на кастинг, щоб підтримати ії у шоу. Він допоміг їй обрати купальник. Однорічну донечку залишили вдома.

“Перед дзеркалом я уявлала себе на подіумі. У мене немає досвіду. Але в голові сидить думка, що потрібно починати”, – заявила Марія Павлюк.

Далі учасниці долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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