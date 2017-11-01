“Дикі гуцули” з Коломиї у фіналі регіональної Одеської “Ліги сміху”. ФОТО+ВІДЕО

Як повідомляли, команда “Дикі Гуцули” бере участь у регіональному чемпіонаті “Ліга Сміху”, який проходить в Одесі.
Днями пройшла 1/2 фіналу, де наші земляки разом зі своїм тренером Валерієм Ославським вдало виступили та пройшли до фіналу регіональної Одеської “Ліги Сміху”, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Валерій Ославський – хірург-травматолог, лікар проекту “Я соромлюсь свого тіла”. До слова, Валерій родом з села Годи-Добровідки, що на Коломийщині.
Фото: Одеська Ліга Сміху
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