Пенсії за січень 2018-ого виплатять у грудні

Українці отримають пенсії за січень 2018 року в грудні 2017 року, як це вже було роком раніше.

Про це йдеться в постанові уряду №970 від 13 грудня, пише Економічна правда.

Повідомляється, що така міра покликана забезпечити своєчасну виплату пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018 року.

Відповідно до тексту документа, фінансування і виплата пенсій в грудні 2017 року проводитися особам, яким виплачується пенсія на їх поточні рахунки в банках і через національного оператора поштового зв’язку ( “Укрпошта”) згідно з датами виплати, певним Пенсійним фондом за погодженням з Мінсоцполітики.

Підвищення видатків держбюджету в кінці року є однією з причин прискорення інфляції.

Соціальні видатки у грудні завжди збільшуються через те, що Мінфін на 50% фінансує пенсії січня.

Такий маневр дозволяє йому зменшити видатки наступного року.

Так, якщо у жовтні-листопаді щомісячні видатки на пенсії були на рівні 29,5-30,5 млрд грн, то у грудні вони очікуються на рівні 44 млрд грн.

Сезонний фіскальний ажіотаж створює додатковий тиск на гривню, є прихованим драйвером інфляції.

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