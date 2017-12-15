Бюджет Прикарпаття на 2018 рік складе майже 10 млрд грн

Сьогодні, 15 грудня, в Івано-Франківську відбулось спільне засідання двох комісій обласної ради.

Члени комісій з питань депутатської діяльності, етики та регламенту та з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО та їх сімей зібрались, щоб обговорити проект обласного бюджету на 2018-й рік, пише ГК.

Директор департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА Ірина Мацькевич розповіла, що 9 грудня Верховна Рада схвалила закон “Про державний бюджет України”, тож тепер є можливість узгодити всі основні напрямки спрямування коштів.

“Ресурси бюджету збільшуються порівняно з попереднім роком на 2.2 мільярда гривень. Бюджет становитиме 9.5 мільярдів гривень. Збільшились надходження по багатьох пунктах, а зменшаться – по екологічному податку. Значний відсоток витрат бюджету піде на підвищення соціальних стандартів – мінімальних зарплат та прожиткових мінімумів”, – зазначила Ірина Мацькевич.

Освітня, медична та базова субвенції з державного бюджету у 2018 році збільшаться. Також створено дорожній фонд, з якого на розвиток доріг місцевого значення та вулиць витратять 278 мільйонів гривень. Розподіл цих коштів буде здійснюватись після прийняття бюджету, і обласна рада не впливатиме на розподіл цих коштів – лише зможе подавати пропозиції, куди їх витрачати.

Також на наступний рік фінансування програм АТО збільшили на два мільйони гривень – вся сума складе 11 мільйонів. Зокрема, на один мільйон збільшили фінансування стоматологічних послуг, ще на один – соціальних.

“Є певні видатки, які можуть бути недофінансованими. Але такі речі, як зарплата та енергоносії – це святе. Вони будуть профінансовані на 100%”, – додав член комісії Василь Гладій.

Читайте також: В Коломийській районній раді представили проект бюджету на 2018 рік. ВІДЕО.