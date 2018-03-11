Печеніжинська ОТГ виграла мільйон та перемогла у популярному телешоу. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні телеглядачі “1+1” побачили фінальний випуск бізнесово-розважального реаліті “Громада на мільйон”.

Перемогу та 1 мільйон гривень інвестицій від фонду WNISEF здобула Печеніжинська об’єднана територіальна громада, повідомляє Дзеркало Коломиї.

До фіналу проекту потрапили Бузька та Печеніжинська ОТГ, які змагалися за головний приз. Щоб отримати 1 мільйон гривень, фіналістам необхідно було за 3 хвилини представити свою бізнес-ідею та переконати інвесторів, що саме вони гідні перемоги.

Голова Бузької ОТГ Юрій Заволока презентував бізнес-ідею з будівництва консервного заводу.

Голова Печеніжинської громади Ігор Довірак за три хвилини презентував бізнес-ідею: вирощування або збільшення доданої вартості малини.

“Прикарпаття має унікальні кислі ґрунти, де прекрасно приживлюється дана рослина. Хочемо констатувати той факт, що у нас в громаді вирощується понад 6 га цього продукту”, – сказав під час презентації Ігор Довірак.

“За 1 мільйон гривень, який ми надіємося виграти, ми хочемо придбати камеру шокової заморозки, саджанці, щоб збільшити ці насадження в два рази, придбати тару та використати кошти для навчання й інформаційної кампанії”, – додав голова Печеніжинської ОТГ.

Саме бізнес-ідея Печеніжинської громади переконала інвесторів віддати перемогу та 1 млн грн нашим краянам.

Дивіться фінальний випуск реаліті “Громада на мільйон”.