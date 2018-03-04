За крок до перемоги: Печеніжинська ОТГ – у фіналі шоу “Громада на мільйон”. ВІДЕО

Сьогодні на каналі 1+1 відбувся півфінал соціального бізнесово-розважального проекту “Громада на мільйон”.
Новопсковська, Бузька та Печеніжинська об’єднані громади боролися за квиток до фіналу, пише Дзеркало Коломиї.
Перед громадами поставили завдання визначити, якого спеціаліста їм не вистачає, а також заохотити його і надалі працювати в ОТГ.
Тож печеніжинці вирішили залучити фахівця з іноземних мов, який, на їхню думку, допоможе розвивати бізнес.
Як результат – у фінал проекту пройшли Печеніжинська і Бузька об’єднані громади.