За крок до перемоги: Печеніжинська ОТГ – у фіналі шоу “Громада на мільйон”. ВІДЕО

За крок до перемоги: Печеніжинська ОТГ – у фіналі шоу “Громада на...

Сьогодні на каналі 1+1 відбувся півфінал соціального бізнесово-розважального проекту “Громада на мільйон”.

Новопсковська, Бузька та Печеніжинська об’єднані громади боролися за квиток до фіналу, пише Дзеркало Коломиї.

Перед громадами поставили завдання визначити, якого спеціаліста їм не вистачає, а також заохотити його і надалі працювати в ОТГ.

Тож печеніжинці вирішили залучити фахівця з іноземних мов, який, на їхню думку, допоможе розвивати бізнес.

Як результат – у фінал проекту пройшли Печеніжинська і Бузька об’єднані громади.

