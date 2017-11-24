Новий рік і Різдво в Карпатах вже розкупили, – експерт

На Прикарпатті – у Яремчанській туристичній зоні – готелі на різдвяні свята вже заброньовано. Туристи активно купують відпочинок на другу половину січня.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном розповів експерт з питань туризму в Яремче Юрій Карпін.

“Відпочинок в Яремче на Новий рік та Різдво вже купили. Туристи активно бронюють готелі на другу половину січня”, – повідомив він.

За словами експерта, відпочинком в Яремче переважно цікавляться сім’ї з дітьми. У переліку їхніх побажань є лижні прогулянки, квадроцикли, піші та автобусні екскурсії в Карпатах.

Ціни на відпочинок в Яремче, говорить Карпін, не змінилися і залишилися на рівні минулорічних. Найдешевший варіант провести тут Новорічну ніч гостям коштуватиме 300 гривень з особи, найдорожчий – це номер в готелі, вартість якого за добу сягатиме 4 – 5 тис. грн і більше.

Як зазначає експерт, цього туристичного сезону не обійшлось без шахрайства. Вже є випадки, коли люди переказують кошти за відпочинок, а таких готелів або не існує, або їх вже викуплено.

“Класика жанру” з шахрайством працює. Аби вберегтись від неї, гостям варто бронювати відпочинок лише через перевірені сайти. Треба пам’ятати, що дешеві пропозиції, які, зрозуміло, є спокусливими, можуть обернутись для людей втратою часу, вражень та грошей”, – наголосив Юрій Карпін.

Нагадаємо, Яремчанська туристична зона – це саме місто Яремче і п’ять прилеглих сіл: Микуличин, Татарів, Ворохта, Яблуниця і Поляниця, розташовані на території Карпатського національного парку. Нині тут працює близько 600 “зелених” садиб, розроблені 43 піші маршрути протяжністю 400 км, 17 велосипедних маршрутів і 4 водні – для рафтингу – протяжністю 89 км. Для любителів гірськолижного спорту тут пропонують розваги на ТК “Буковель”.