Шахраї пропонують туристам орендувати в Карпатах неіснуючі будинки

Напередодні новорічних свят поліція попереджає: спостерігається сплеск афер із нерухомістю, яку нібито здають для новорічного відпочинку. Сплативши завдаток, туристи можуть залишитися ні з чим.

Про це пише Gazeta.ua.

За останні роки шахрайства з новорічною орендою почастішали — днями сталося кілька таких випадків. Пильні громадяни самостійно вивели на чисту воду аферистів і не постраждали.

Афера примітивна, але може залишити без грошей сотні людей. Одна з мандрівниць, киянка Катерина Громова, розповіла, що якщо б не її уважність, вона постраждала б через інтернет-оголошення.

“Разом з компанією ми збираємося на відпочинок у Карпати, зараз підшуковую приватний будинок в Яремчанському районі Івано-Франківської області, щоб орендувати його, — розповіла виданню “Сегодня” Катерина. — Переглядаючи оголошення на популярному сайті безкоштовних оголошень, я зрозуміла, що фотографії котеджів — це обман. Через пошукові системи в інтернеті я з’ясувала, що на фотографіях, де зображені нібито карпатські котеджі, насправді приватні будинки, розташовані в Білорусі, Росії і навіть у південних країнах. Тобто автори українських оголошень вкрали фото, прикріпили до своїх оголошень і заявляють, мовляв, здають такий гарний будинок у Карпатах. Коли я зателефонувала за кількома оголошеннями, з мене зажадали передоплату (1500-2800 гривень). А коли попросила орендодавця показати будинок друзям, які в цей час перебували в Карпатах, він відмовив”.

У поліції підтверджують, що подібні афери — не рідкість.

“Торік у нас було п’ять таких випадків, — розповів нам начальник яремчанського відділення поліції Андрій Хомин. — Шахраї знаходять бездомну людину, у якої є паспорт, платять їй за те, що сходить у банк і оформить на себе банківську картку, потім забирають її. Розміщують оголошення про оренду будинку і вказують реквізити тієї картки”.

Цього року правоохоронці готові консультувати всіх охочих орендувати в Яремчанському районі житло.

“Кожен, хто планує приїхати відпочивати до нас у район, може зателефонувати до нашого відділення поліції хоча б просто для того, щоб уточнити, чи взагалі існує вулиця і будинок, про який йдеться в оголошенні. Черговий або сам проконсультує, або переведе на мене, а я намагатимусь допомогти з інформацією. Сподіваюся, що такі заходи допоможуть відпочивальникам не стати жертвами шахраїв”, — говорить Хомин.

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