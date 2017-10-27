Шахраї продовжують ошукувати прикарпатців через покупки в інтернеті

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 32-річний місцевий мешканець і повідомив, що невідомі заволоділи його коштами в сумі 3500 гривень.

Чоловік мав на меті придбати телевізор через Інтернет, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

На сайті “ОЛХ” вибрав потрібний йому товар. Зателефонувавши за вказаним номером, узгодив ціну з нібито продавцем та перерахував вищевказану суму, як передоплату, на мобільний рахунок шахрая.

Після цього зв’язок з “продавцем” обірвався.