Шахраї продовжують ошукувати прикарпатців через покупки в інтернеті

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 32-річний місцевий мешканець і повідомив, що невідомі заволоділи його коштами в сумі 3500 гривень.
Чоловік мав на меті придбати телевізор через Інтернет, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.
На сайті “ОЛХ” вибрав потрібний йому товар. Зателефонувавши за вказаним номером, узгодив ціну з нібито продавцем та перерахував вищевказану суму, як передоплату, на мобільний рахунок шахрая.
Після цього зв’язок з “продавцем” обірвався.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці встановлюють особи шахраїв, місця їх перебування та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Читайте також: “Рятуючи сина від тюрми”, мати перерахувала шахраям 18 тисяч гривень.