“Рятуючи сина від тюрми”, мати перерахувала шахраям 18 тисяч гривень

Дзвінок до 42-річної франківчанки від невідомого пролунав учора, 25 жовтня, в обідню пору.
На мобільний телефон до заявниці зателефонував невідомий та представився правоохоронцем. Навіть назвав ім’я, а відтак розповів їй про надуманий сюжет злочину: нібито її син вчинив бійку, під час якої постраждав один з учасників конфлікту, який на даний час перебуває в тяжкому стані в реанімації, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації
ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Аби уникнути відповідальності за кримінальне правопорушення – чітко вказав суму 17,500 гривень за “послуги”.
Спантеличена “бідою” жінка, не усвідомлюючи зі страху своїх дій, негайно зібрала всі заощадження, які були вдома, та побігла до найближчого терміналу і перерахувала на картку мобільного зв’язку вищевказану суму.
Виконавши всі умови шахраїв, жінка зателефонувала до вже “врятованого” сина, який запевнив, що з ним усе гаразд.
Лише тоді потерпіла зрозуміла, що її обдурили і звернулася за допомогою до поліції.
За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.
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