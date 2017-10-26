“Рятуючи сина від тюрми”, мати перерахувала шахраям 18 тисяч гривень

Дзвінок до 42-річної франківчанки від невідомого пролунав учора, 25 жовтня, в обідню пору.

На мобільний телефон до заявниці зателефонував невідомий та представився правоохоронцем. Навіть назвав ім’я, а відтак розповів їй про надуманий сюжет злочину: нібито її син вчинив бійку, під час якої постраждав один з учасників конфлікту, який на даний час перебуває в тяжкому стані в реанімації, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації

ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Аби уникнути відповідальності за кримінальне правопорушення – чітко вказав суму 17,500 гривень за “послуги”.

Спантеличена “бідою” жінка, не усвідомлюючи зі страху своїх дій, негайно зібрала всі заощадження, які були вдома, та побігла до найближчого терміналу і перерахувала на картку мобільного зв’язку вищевказану суму.