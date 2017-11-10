Незабаром у Коломиї запрацює новий кабінет УЗД з апаратом, аналогу якого немає в місті

Незабаром у Коломиї запрацює новий кабінет УЗД з апаратом, аналогу якого немає...

Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий портативний апарат УЗД “MayLab 25”.



Незабаром, кабінет УЗД запрацює в середмісті за адресою вул. Чорновола, 32.

Про це у Facebook повідомив Головний лікар Коломийського міського центру ПМСД Володимир Мельничук, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Даний апарат має можливість проводити дослідження органів черевної порожнини, для неонатологіі, педіатрії, в акушерсько-гінекологічних, урологічних, кардіологічних застосуваннях, дослідженнях судин.

А найважливіша перевага даного приладу – це його портативність! Тобто буде можливість обстеження на дому для певних категорій населення. Аналогів в нашому місті немає.

В кабінеті УЗД на первинному рівні працюватиме професійний лікар функціональної діагностики, а також дільничні лікарі, які за власним бажанням поглиблять свої знання в функціональній діагностиці та оволодіють навиками.

Отже, наші сімейні лікарі, педіатри та терапевти отримали додатковий інструмент діагностики для своїх пацієнтів!”, – йдеться в дописі.

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