Додому Фото Неймовірний пейзаж засніжених Карпат. ФОТО

Неймовірний пейзаж засніжених Карпат. ФОТО

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Мешканець Калуша Василь Фіцак опублікував на своїй сторінці у Facebook світлини засніжених Карпатах.

 

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