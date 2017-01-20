Опублікували неймовірні світлини Розколяди у Криворівні з висоти пташиного польоту. ФОТО

Фотограф з Івано-Франківська Наталія Каблюк публікує вражаючі світлини засніжених Карпат: вона показала, як виглядає село Криворівня у Розколяду – 19 січня.

“Мріяла побачити її більше п’ яти років, і ось, поставила нагадування собі ще в серпні. Я розуміла, що це буде круто, але щоб настільки! Атмосфера, музИки, морозець і сонце… Просто неймовірно, – коментує авторка. – Жодне фото чи відео не відтворить цю енергетику навіть на 10%. Тепер я знаю, де буду кожного року в цей день. Дуже рекомендую відвідати це дійство”.