Небезпечна знахідка: рятувальники виявили на Коломийщині чотири гранати

У Черемхові на Коломийщині на відкритій присадибній ділянці виявлено дві ручні гранати часів ІІ Світової війни.
Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає “Дзеркало Коломиї“.
Також у Молодятині на відкритій присадибній ділянці виявили один 152-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.
Ще один 152-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни виявили у Винограді на відкритій території – у полі.
Направлено заявку на знешкодження вибухонебезпечних предметів.