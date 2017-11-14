Небезпечна знахідка: рятувальники виявили на Коломийщині чотири гранати

У Черемхові на Коломийщині на відкритій присадибній ділянці виявлено дві ручні гранати часів ІІ Світової війни.

Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає “Дзеркало Коломиї“.

Також у Молодятині на відкритій присадибній ділянці виявили один 152-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Ще один 152-мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни виявили у Винограді на відкритій території – у полі.

Направлено заявку на знешкодження вибухонебезпечних предметів.