Назвали найвпливовіший бренд року

Консалтингове агентство Brand Finance склало рейтинг найбільш впливових брендів у 2017 році, і лідери дивують!

Цьогоріч саме виробник дитячих іграшок, а саме компанія Lego виявилась найбільш впливовою, пише Радіо Максимум з посиланням на ВВС.

“Вартість брендів Lego займає 196-ю сходинку, проте в рейтингу впливовості він залишив позаду Google, Nike, Disney і багато інших всесвітньо відомі бренди. Під час створення рейтингу найвпливовіших брендів було оцінено рептуацію компанії, популярність бренду та лояльність споживачів”, – пояснюють у Brand Finance.

Відзначимо, що Lego лідирувало у цьому рейтингу ще з 2015 року, однак минулоріч компанію посунув бренд Disney. Нагадаємо, що Lego досі керує родина, яка вигадала ці конструктори у далеких 1950-х.

ТОП-10 найбільш впливових виглядає так: