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Назвали найвпливовіший бренд року

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Консалтингове агентство Brand Finance склало рейтинг найбільш впливових брендів у 2017 році, і лідери дивують!

Цьогоріч саме виробник дитячих іграшок, а саме компанія Lego виявилась найбільш впливовою, пише Радіо Максимум з посиланням на ВВС.

“Вартість брендів Lego займає 196-ю сходинку, проте в рейтингу впливовості він залишив позаду Google, Nike, Disney і багато інших всесвітньо відомі бренди. Під час створення рейтингу найвпливовіших брендів було оцінено рептуацію компанії, популярність бренду та лояльність споживачів”, – пояснюють у Brand Finance.

Відзначимо, що Lego лідирувало у цьому рейтингу ще з 2015 року, однак минулоріч компанію посунув бренд Disney. Нагадаємо, що Lego досі керує родина, яка вигадала ці конструктори у далеких 1950-х.

ТОП-10 найбільш впливових виглядає так:

  1. Lego (Данія, іграшки)
  2. Google (США, ІТ)
  3. Nike (США, одяг)
  4. Ferrari (Італія, авто)
  5. Visa (США, фінанси)
  6. Disney (США, розваги)
  7. NBC (США, ЗМІ)
  8. PwC (США, спецпослуги)
  9. Johnson & Johnson (США, косметика, засоби гігієни)
  10. McKinsey (США, спецпослуги).

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