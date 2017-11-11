НАЗК знайшло можливі порушення в семи деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

“На даний час рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджені щодо 91 декларації”, – зауважують в агентстві.

Згідно його даних, решта перевірок триває, а серед суб’єктів декларування, перевірку декларацій яких нині проводить Національне агентство – нардепи України, судді, співробітники Національної поліції, Державної фіскальної служби, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, інших органів влади.

Обставини, що можуть свідчити про можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України – подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації, виявлені при перевірці 7 декларацій.

“Відповідні висновки за результатами проведених перевірок зазначених декларацій направлені до правоохоронних органів – Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, прокуратури Донецької області, Національної поліції України”, – повідомили у НАЗК і нагадали, що відповідно до затвердженого порядку, проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, державних органів у листах, зверненнях чи скаргах, з повідомлень засобів масової інформації, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

Як повідомлялося, НАЗК проведе перевірку декларації голови Коломийського міськрайонного суду.

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