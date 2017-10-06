НАЗК проведе перевірку декларації голови Коломийського міськрайонного суду

На засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про проведення перевірки 30-ти декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 – 2016 роки.

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені, пише СТИК з посиланням на прес-службу НАЗК.

Перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення.

Серед тридцяти суб’єктів декларування, щодо яких прийняте рішення про проведення повної перевірки декларацій, є і голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П’ятковський.

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