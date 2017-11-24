Найбільше ДТП в області за рік сталося в Коломиї, – поліція

У Коломиї приймав громадян заступник головного поліцейського Прикарпаття Олег Йосипів.

Аналізуючи загальну ситуацію, О. Йосипів бачить дві проблеми – п’яних водіїв і шалену швидкість.

Це стосується не тільки Коломиї, хоча й ми на першому місці по ДТП цього року. Пропонує органам місцевого самоврядування проводити профілактичну роботу, запроваджувати тематичні проекти тощо.

Зі свого боку обласна поліція проводить патрулювання, залучаючи патрульних з Чернівців. За місяць вже було два таких спільні рейди.

“У нас є одна спільна мета – зробити нашу область максимально безпечною і комфортною для проживання”, – підсумував Олег Йосипів.

Люди почали більше довіряти правоохоронцям, – таку думку висловив він, поспілкувавшись з коломиянами.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.



Читайте також: У Коломиї задля попередження ДТП перевірятимуть пасажирські автобуси.