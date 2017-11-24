Найбільше ДТП в області за рік сталося в Коломиї, – поліція

У Коломиї приймав громадян заступник головного поліцейського Прикарпаття Олег Йосипів.
Аналізуючи загальну ситуацію, О. Йосипів бачить дві проблеми – п’яних водіїв і шалену швидкість.
Це стосується не тільки Коломиї, хоча й ми на першому місці по ДТП цього року. Пропонує органам місцевого самоврядування проводити профілактичну роботу, запроваджувати тематичні проекти тощо.
Зі свого боку обласна поліція проводить патрулювання, залучаючи патрульних з Чернівців. За місяць вже було два таких спільні рейди.
“У нас є одна спільна мета – зробити нашу область максимально безпечною і комфортною для проживання”, – підсумував Олег Йосипів.
Люди почали більше довіряти правоохоронцям, – таку думку висловив він, поспілкувавшись з коломиянами.
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