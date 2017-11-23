У Коломиї задля попередження ДТП перевірятимуть пасажирські автобуси

На Прикарпатті поліція перевіряє дотримання перевізниками правил дорожнього руху під час перевезення пасажирів.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Нагальну потребу у цьому підтверджує невтішна статистика ДТП за участю транспортних засобів, що перевозили пасажирів.

Цього року на Івано-Франківщині вже трапилося 25 таких аварій, внаслідок яких 10 людей загинули, а ще 52 отримали різного роду травми.

Серед основних причин є неуважність водіїв, які нерідко відволікаються від керування, розмовляють по мобільному телефону, перераховують гроші під час руху, а отже, не здатні вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки.

Крім того, в автопригоди, потрапляли пасажироперевізники як регулярних, так і нерегулярних рейсів. Тому поліцейські спільно з іншими зацікавленими структурами здійснюватимуть контроль за всіма маршрутами на Прикарпатті та докладатимуть максимум зусиль щодо виявлення нелегальних перевізників.

Від початку проведення операції прикарпатські поліцейські перевірили майже 380 транспортних засобів цієї категорії. Серед них виявлено 32 технічно-несправних автобуси, які здійснювали перевезення пасажирів. Загалом же виявлено 74 порушення у сфері пасажироперевезень та складено 66 адміністративних протоколи.

Працівники поліції намагатимуться мінімізувати незручності пасажирам і сподіваються, що пасажири з розумінням поставляться до таких перевірок автобусів, адже поліцейські піклуються про безпеку для їх життя і здоров’я.

Як повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, з 17 листопада по 17 грудня місцевий відділ поліції також проводить профілактичні заходи, спрямовані на посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів.

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