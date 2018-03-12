Нацбанк випустив монету на честь українських добровольців. ФОТО

12 березня НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “День українського добровольця” номіналом у 10 грн та тиражем у 1 млн штук.

Про це повідомляють у прес-службі НБУ, пише Дзеркало Коломиї.

“Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України – учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу”, – йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі – напис “Україна”, під яким – малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування – 2018; у центрі – стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал – десять гривень.

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом “Хто, якщо не ми”; по колу розміщено напис «День українського добровольця”.

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