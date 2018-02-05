Канада випустить позолочену монету у формі української писанки

Королівський канадський монетний двір випустить кольорову позолочену монету у формі української писанки.

Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору, передає Укрінформ.



Монета стане вже третьою “писанкою” у колекції канадського монетного двору, але першою позолоченою. На реверсі будуть нанесені кольорові візерунки, характерні для традиційної української писанки.

Монета буде викарбувана із 31,82 гр чистого срібла із позолотою та матиме номінал у 20 канадських доларів. Її випуск почнеться 6 лютого , а загальний наклад складе 5 тис штук.

“Окрім прекрасного вигляду й весняної теми, ця монета-писанка є артистичним вшануванням 1,2 млн канадців українського походження, чиї традиції є багатою складовою мультикультурної спадщини Канади”, – йдеться монети на сайті.

Автор дизайну реверсу монети – канадська художниця Анна Мораш, яка працювала також і над двома попередніми випусками монети-писанки, що побачили світ у 2016-ому та 2017-ому рр.