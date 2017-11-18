Наступного року дитячу лікарню у Коломиї чекає капітальний ремонт. ВІДЕО

Як повідомлялося, днями керівництво району відвідало з робочою поїздкою заклади медицини.

Зокрема, побували у Коломийській дитячій лікарні.

Відсутність благоустрою подвір’я, немає дитячого майданчика, старі санвузли і ліжка у деяких відділеннях, – такі недоліки побачили влада та депутати, які прийшли оглянути медзаклад.

Головний лікар показав присутнім, що вже зроблено та поділився планами.

У підсумку вирішили, що наступного року лікарню чекає капремонт.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.



Як повідомлялося, вчора прем’єр-міністр дав вказівку негайно виплатити заборгованість по зарплаті медикам Прикарпаття.

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