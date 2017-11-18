На Франківщині 6 млн грн зі спеціального фонду спрямують на освіту і медицину

На Франківщині 6 млн грн зі спеціального фонду спрямують на освіту і...

17 листопада відбулось засідання комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

Першим питанням порядку денного стало “Про спрямування залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету”, повідомляє Галицький кореспондент.

Заступник директора департаменту фінансів ОДА Леся Балагура повідомила, що мова йде про 6 млн грн, які спрямують на позачергові важливі питання – зокрема, на заклади медицини та освіти, на придбання ангіографа, поточні видатки, ремонти, виплати допомог на лікування і тому подібні статті витрат.

Проекту рішення на сайті обласної ради опубліковано не було, тож громадськість не змогла з ним ознайомитись детально. Попри це, комісія підтримала проект рішення – тепер його долю вирішуватиме обласна рада.

Як повідомлялося, вчора під час “Години запитань до Уряду” Володимир Гройсман дав вказівку негайно виплатити заборгованість по зарплаті медикам Прикарпаття.

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