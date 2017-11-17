Прем’єр-міністр дав вказівку негайно виплатити заборгованість по зарплаті медикам Прикарпаття

Сьогодні на засіданні Верховної Ради під час “Години запитань до Уряду” виступив народний депутат від Прикарпаття Юрій Соловей.

Звертаючись до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, нардеп, зокрема, порушив питання критичної ситуації з виплатою зарплат медичним працівникам Прикарпаття, пише Дзеркало Коломиї.

“Змушений звернутися персонально до Вас, бо, на жаль, попередні звернення до Міністерства охорони здоров’я і Міністерства фінансів залишилися без уваги”, – наголосив Соловей.

За словами народного депутата, у Снятинському районі медикам виплатили лише аванс за вересень, у Косівському – зарплату за вересень, у Верховинському лише вчора виплатили аванс за жовтень.

“Прошу Вашої персональної уваги, щоби негайно виправити ситуацію з фінансовим забезпеченням бюджетних працівників”, – звернувся Соловей до прем’єр-міністра.

Гройсман дав вказівку присутнім на засіданні міністру фінансів і в. о. міністра охорони здоров’я негайно врегулювати це питання і не допускати надалі виникнення таких проблем, бо жодних об’єктивних підстав для цього нема.

“Це ваша безпосередня відповідальність. Зробити і доповісти”, – звернувся Гройсман до міністрів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві пообіцяли до кінця року погасити борг перед медиками.