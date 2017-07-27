На Закарпатті зафіксовано нові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували два нові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней в Закарпатській області.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

Зазначається, що ветеринари виявили трупи заражених диких кабанів в урочищах “Яновець” Тячівського району та в урочищі “Рушник” Воловецького району Закарпатської області.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Нагадаємо, з початку 2017 року в країні зареєстровано 85 випадків АЧС. Збитки вітчизняного свинарства унаслідок цієї хвороби досягли вже 200 млн. грн.

За даними фахівців, у зоні ризику виникнення чуми наразі перебуває щонайменше 3 млн. свиней.

При цьому політики вважають, що профільні відомства, покликані боротися із АЧС, залишили фермерів з проблемою та її катастрофічними наслідками наодинці.

Зокрема, за словами народного депутата С.Тригубенка, ринок свинини б’є на сполох вже більше року, і Держпродспоживслужбі, як мінімум, слід було б виконувати свої обов’язки.

Додамо, що від імпорту української свинини вже відмовилися Молдова, Румунія і Вірменія.

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