Епідемічна ситуація з кору на Прикарпатті залишається напруженою

Про стан епідемічної ситуації в області з кору, виконання обсягів щеплень, забезпеченість вакцинами районів та міст області доповіла на колегії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації начальник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

Як наголосила Марія Бойко, епідемічна ситуація з кору в області є напруженою, пише КУРС.

Наприкінці 2016 року – у 2017 році в області спостерігається черговий ріст захворюваності на кір, що пов’язано із 5-річною циклічністю перебігу епідемічного процесу кору (останній підйом захворюваності на кір серед населення області зафіксований у 2011-2012 роках).

Зважаючи на це, з початку 2017 року було запроваджено щомісячний моніторинг стану захворюваності на кір, а з червня 2017 року – щоденний моніторинг.

Так, за оперативними даними медичних закладів області, станом за 01.01.2017 – 21.07.2017 року за медичною допомогою з приводу кору звернулось 550 осіб, з них 385 – були госпіталізовані. Серед захворілих – 14 дітей у віці до 1 року (3%), 17% у віці 1-4 роки, 26% – у віці 5-9 років, 30% – у віці 10-14 років, 8% – у віці 14-18 років, старші – 15%.

З числа захворілих лише 28% осіб щеплені двома дозами вакцини проти кору, 24% – отримали лише одну дозу вакцини проти кору, близько 58% – не щеплені проти кору взагалі, решта – відсутні або втрачені дані про щеплення проти кору.

Станом на 01.07.2017 року отримали щеплення проти кору: першу дозу – 45,6% дітей у віці 12 місяців, 36,5% – у віці старші 1 року, 38,7% – отримали щеплення проти кору у віці 6 років та 31,6% – у віці старше 6 років.

Станом на 01.07.2017 року в закладах охорони здоров’я області наявно 22 000 доз вакцини проти кору “Пріорикс”, виробництва Бельгії.

Для того, щоб захиститись від кору, батькам зі своїми малятами й дошкільнятами треба прийти в дитячі поліклініки, амбулаторії та отримати щеплення.

Крім того, щеплення від кору може отримати дитина у віці до 18 років, якщо раніше не була вакцинована.

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