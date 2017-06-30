На заході України блискавка вбила трьох дітей і одного дорослого

29 червня о 14:42 год. надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Повітряній біля місцевого озера під час грози блискавкою було смертельно уражено двох осіб, з них одна дитина (2008 р.н.) та 2 особи постраждало. Травмовані госпіталізовані в міську клінічну лікарню.



Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише Дзеркало Коломиї.

В с. Поступель Ратнівського району Волинської області внаслідок влучення розряду блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 р. н.).