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На заході України блискавка вбила трьох дітей і одного дорослого

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Фото ілюстративне

29 червня о 14:42 год. надійшло повідомлення про те, що  у Львові на вул. Повітряній біля місцевого озера під час грози блискавкою було смертельно уражено двох осіб, з них одна дитина (2008 р.н.) та 2 особи постраждало. Травмовані госпіталізовані в міську клінічну лікарню.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише Дзеркало Коломиї.

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В с. Поступель Ратнівського району Волинської області внаслідок влучення розряду блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 р. н.).

Як передає УНН, трагедія сталася на пасовищі, де сестра та брат пасли худобу. Дітей виховувала родина Ліхванів. Дівчинку звали Ірина, а брата — Олександр.

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