На Західній Україні згоріла “швидка”, яка їхала на виклик

Автомобіль швидкої допомоги згорів 20 жовтня у Володимирі-Волинському Волинської області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області, пише Дзеркало Коломиї.

Займання сталося під час руху автомобіля на виклик.

За попередніми даними причиною пожежі стало замикання проводки.

Вогонь повністю знищив салон та вікна, також пошкоджені двигун та кузов.

Жертв та постраждалих немає.

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