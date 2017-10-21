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На Західній Україні згоріла “швидка”, яка їхала на виклик

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ФОТО: Волинські новини.
Автомобіль швидкої допомоги згорів 20 жовтня у Володимирі-Волинському Волинської області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області, пише Дзеркало Коломиї.

Займання сталося під час руху автомобіля на виклик.

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За попередніми даними причиною пожежі стало замикання проводки.

Вогонь повністю знищив салон та вікна, також пошкоджені двигун та кузов.

Жертв та постраждалих немає.

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