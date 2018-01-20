На Яремчанщині зі стоянки вкрали позашляховик

Сьогодні вранці до Яремчанського відділення поліції звернувся 27-річний житель Чернівців (уродженець Молдови) та повідомив про те, що невідомі незаконно заволоділи його автомобілем “Тойота Лендкрузер Прадо” білого кольору, яке він залишив вночі на стоянці одного із відпочинкових закладів в Поляниці.

Про це повідомляє СК ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

На даний час правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які незаконно заволоділи транспортним засобом з молдавською реєстрацією, а також встановлюють місцезнаходження автомобіля.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

У разі володіння будь-якою інформацією про автомобіль чи підозрілих осіб просять повідомляти у поліцію за телефоном “102”.

Тривають слідчі дії.

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