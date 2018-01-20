У Коломиї за крадіжки затримали двох молодиків. ВІДЕО

У Коломиї затримали двох чоловіків, яких підозрюють у резонансних крадіжках на території міста та району.

Свої дії коломияни виправдовують браком коштів. Тепер з ними працюють слідчі. За ґратами вони можуть провести від 3-ох до 6-ти років.

Цими днями поліцейські їх затримали. У першому випадку, 23-річний молодик до рук правоохоронців потрапив 9 січня. Наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Нещодавно став повнолітнім й одразу за ґрати. Таку долю обрав собі 18-річний коломиянин, якого підозрюють у низці крадіжок.

Свої злочинні дії пояснює нестачею грошей. Дотепер судимостей хлопець не мав. Правоохоронці зловмисника затримали та вирішується питання про арешт, бо злочин вчиняв системно.

Як кажуть правоохоронці, зловмисник мав спільників. Дрібні крадіжки хлопець розпочав ще неповнолітнім. Однією з причин може бути те, що виховувався у складних сімейних обставинах, без нагляду.

У минулому його батько понад три десятки років відбував покарання за тяжкі злочини. Рік тому тата не стало, а мати померла ще раніше.

У результаті, від 3-х до 6-ти років тепер хлопець може відбути за ґратами. Свою провину визнає частково.

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