На Прикарпатті затримали таксиста під наркотиками. ФОТО

Удосвіта 26 жовтня на вулиці Незалежності в Івано-Франківську за порушення правил дорожнього руху зупинили BMW 316.

Під час спілкування з 21-річним водієм патрульні побачили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї.

Водію запропонували пройти огляд у медзакладі, на що він погодився.

Медики засвідчили – хлопець керував автівкою у стані наркотичного сп’яніння.

Згодом водій зізнався – він працює водієм таксі. У момент, коли його зупинили патрульні, якраз їхав на виклик. Щоб бути в тонусі, вживав амфетамін і марихуану.

На водія склали адмінпротокол.

Загалом, у ніч на 26 жовтня патрульні обласного центру виявили 5 водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Читайте також: У помешканні 28-річного коломиянина виявили наркотики.