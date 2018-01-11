На Прикарпатті затримали наркодилерів. ФОТО

10 січня співробітники Управління протидії наркозлочинності області спільно з калуською поліцією у рамках розпочатих кримінальних проваджень затримали двох місцевих жителів за збут наркотичного засобу.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



У першому випадку правоохоронці затримали 41-річного раніше судимого місцевого мешканця за збут психотропної речовини “Амфетамін”.

Вже через декілька годин у Калуші було задокументовано ще один факт збуту наркотичних засобів 32-річним раніше судимим за аналогічні злочини. Виявилося, калушанин повторно збув таблетки, схожі “Subutex B8”, вагою приблизно 0,8 гр, що містить особливо небезпечний наркотичний засіб – бупренорфін.

Виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Обох зловмисників затримано. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочинів та обрання міри запобіжного заходу.

За цими фактами розслідуються два кримінальні провадження Кримінального кодексу України. Триває слідство.